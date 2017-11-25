Пасечник заявил, что надеется на сотрудничество с главой ДНР Захарченко

Встреча исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника и исполняющего обязанности Министра иностранных дел Владислава Дейнего в Луганске. 25 ноября 2017

Встреча исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника и исполняющего обязанности Министра иностранных дел Владислава Дейнего в Луганске. 25 ноября 2017

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что надеется на сотрудничество с главой ДНР Александром Захарченко.

"Отдельное спасибо хотелось бы сказать главе ДНР Александру Захарченко и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу в деле становления республик Донбасса и интеграции в состав РФ", — заявил он в интервью ГТРК ЛНР.

В пятницу глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, после чего в субботу Народный совет ЛНР официально принял решение утвердить кандидатуру министра госбезопасности Леонида Пасечника на должность и. о. главы ЛНР. Уже в новом качестве Пасечник обозначил дальнейший политический курс республики.