В Японии пройдет выставка музея Пушкина в рамках Года культуры

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 25 ноября 2017

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 25 ноября 2017

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в апреле откроет выставку в Японии в рамках перекрестного Года культуры России и Японии, сообщила директор музея Марина Лошак.

В субботу она показала министру иностранных дел Японии Таро Коно экспозицию галереи искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков.

"Выставка откроется в начале апреля — в тот момент, когда вся Япония любуется цветущей сакурой", — сказала директор Пушкинского музея. Темой выставки станут пейзажные произведения XVII-XIX веков.

Как отметила Лошак, музей давно готовится к проведению перекрестного Года культуры России и Японии. Произведения из музея Пушкина покажут японской публике в музеях Токио и Осаки — в Японию отправятся около 60 картин.

В сентябре 2018 года в музее Пушкина откроется на два месяца выставка японских произведений, 112 произведений будут разделены на две экспозиции, каждую из которых можно будет увидеть в течение четырех недель. Среди них будут четыре произведения, ранее не покидавшие Японию.