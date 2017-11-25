Порошенко хочет, чтобы Россия покаялась за голодомор

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Россия покается за голодомор, сообщает телеканал "112 Украина".

"Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы Голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него", — сказал украинский лидер на мероприятии, приуроченном к дню памяти жертв голодомора.

По мнению Порошенко, Россия, "записав себя в преемницы Советского Союза", должна взять на себя ответственность за его "преступления". "К сожалению, эти преступления они пока оправдывают", — заявил украинский президент.

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек, из них три — три с половиной миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, два — два с половиной миллиона — в РСФСР.

На Украине действует закон, который признает голод "геноцидом украинского народа". В России действия Киева воспринимаются как попытка политизировать историю и посеять раздор между народами.