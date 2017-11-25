ВСУ выдали продукты из захваченного магазина за гумпомощь, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выдали часть продовольствия из захваченного магазина в населенном пункте Гладосово за гуманитарную помощь для жителей поселка, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в пресс-центре военной операции в Донбассе была обнародована видеозапись, на которой силовики рассказывают, что оказывают помощь местному населению и привезли воду и продукты.

"Из поселков (Гладосово и Травневое, населенные пункты в районе Горловки) к нам продолжают поступать тревожные сообщения. В частности, силовики заселились в несколько жилых домов по улице Гладосовской, выселив хозяев домов к соседям, а также захватили местный магазин, полностью разграбив его имущество. При этом часть продовольствия из магазина ВСУ представили на камеры как гуманитарную помощь от военных", — заявил Басурин.

Ранее оперативное командование ДНР заявляло о взятии под контроль украинскими силовиками находящихся в нейтральной зоне населенных пунктов Гладосово и Травневое, расположенных в районе Горловки. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, туда направились патрули СММ ОБСЕ с целью зафиксировать данный факт, но силовики, угрожая оружием, препятствуют общению местных жителей с наблюдателями. В свою очередь украинские военные заявили, что ожидают провокаций от ополченцев в районе Горловки в связи с визитом туда миссии ОБСЕ.