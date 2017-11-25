КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине пора принять закон об ответственности за непризнание голодомора и холокоста.

"Пора и нам принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно чудовищных трагедий. Не признавать голодомор – так же безнравственно, как отрицать холокост", — заявил президент, выступая в субботу в Киеве на мероприятиях в связи с Днем памяти жертв голодомора.

Объявив голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев, власти Украины добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.