Полиция Лондона опросила мужчин, разыскиваемых в связи с инцидентом в метро

ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости. Транспортная полиция Лондона опросила двух мужчин, которых разыскивала в связи с инцидентом на станции метро Oxford Circus в пятницу вечером.

Как отмечается в сообщении полиции в Twitter , двое мужчин в возрасте 21 и 40 лет, фотографии с камер наблюдения которых были распространены накануне, добровольно явились в участок и ответили на вопросы.

"Благодарим всем, кто помог распространить обращение. Расследование продолжается", — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что инцидент у станции метро Oxford Circus мог быть спровоцирован конфликтом между двумя мужчинами на платформе, их фотографии с камер наблюдения были распространены в пятницу поздно вечером.

Инцидент в главном торговом районе Лондона произошел в пятничный час-пик и в день одной из предрождественских распродаж, когда магазины были переполнены покупателями. Полиция Лондона и Британская транспортная полиция позднее не подтвердили сообщения о стрельбе на станции. В результате паники и эвакуации пострадало более 15 человек.

London police stand down after Oxford Circus incident https://t.co/TYRkwAmbA0 pic.twitter.com/att53zD2hh — WYFF News 4 (@wyffnews4) 25 ноября 2017 г.

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