Полиция Лондона опросила мужчин, разыскиваемых в связи с инцидентом в метро

ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости. Транспортная полиция Лондона опросила двух мужчин, которых разыскивала в связи с инцидентом на станции метро Oxford Circus в пятницу вечером.
"Благодарим всем, кто помог распространить обращение. Расследование продолжается", — говорится в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что инцидент у станции метро Oxford Circus мог быть спровоцирован конфликтом между двумя мужчинами на платформе, их фотографии с камер наблюдения были распространены в пятницу поздно вечером.
Инцидент в главном торговом районе Лондона произошел в пятничный час-пик и в день одной из предрождественских распродаж, когда магазины были переполнены покупателями. Полиция Лондона и Британская транспортная полиция позднее не подтвердили сообщения о стрельбе на станции. В результате паники и эвакуации пострадало более 15 человек.
London police stand down after Oxford Circus incident https://t.co/TYRkwAmbA0 pic.twitter.com/att53zD2hh— WYFF News 4 (@wyffnews4) 25 ноября 2017 г.