В Египте построят мемориал в память о жертвах теракта в мечети

Взрыв в мечети в Египте (60)

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Египте построят мемориал в память о погибших в результате теракта, произошедшего в мечети на севере Синайского полуострова. Об этом сообщает Al-Masri Al-Yaum со ссылкой на соответствующее распоряжение президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Сроки и место возведения мемориала будут объявлены позже.

Также глава государства поручил кабмину выделить семьям погибших по 11 тысяч долларов в качестве материальной компенсации.

Накануне боевики ворвались в мечеть на севере Синайского полуострова, взорвали бомбу, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей. По данным генпрокуратуры Египта, погибли 305 человек, еще 128 получили ранения.