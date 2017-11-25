Обвиняемый в коррупции экс-министр финансов Зимбабве явился в суд

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бывший министр финансов Зимбабве Игнатус Чомбо предстал перед судом, чиновник обвиняется в коррупции, превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщает издание Citizen со ссылкой на документы суда.

Сторона обвинения связывает правонарушения с работой компании Harvest Net Enterprises, в которой Чомбо занимал должность одного из директоров. Согласно материалам суда, общая стоимость собственности, незаконно присвоенной экс-министром, составила 3,6 миллиона долларов.

Чомбо был арестован в четверг.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.