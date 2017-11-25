Глава Генштаба ВСУ рассказал, какое оружие Киев хочет получить от США

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина согласовала с США списки оружия на поставку, заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"С нашей стороны все списки поданы, все согласовано. Ждем только политического решения. Предоставление вооружения станет для всех стран, в том числе членов НАТО, четким сигналом, что на Украину можно делать такие поставки", — сказал Муженко в интервью украинскому изданию "Тиждень"

Киев ждет от Вашингтона поставок систем ПВО, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы. По словам Муженко, оборонная промышленность Украины "пока не может" обеспечить армию таким оружием.

В то же время ВПК поставляет армии противотанковые средства — ПТРК "Стугна и "Корсар", однако и этот вид вооружений присутствует в списках, составленных украинской стороной, добавил начальник Генштаба.

Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии. В ноябре СМИ сообщали, что Белый дом намерен рекомендовать президенту страны Дональду Трампа выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки ПТРК Javelin.

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.