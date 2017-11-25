В Совфеде прокомментировали возможность создания военной базы в Судане

Президент РФ Владимир Путин и президент Судана Омар Башир во время встречи. 23 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Судана Омар Башир во время встречи. 23 ноября 2017

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал преимущества, которые дало бы России создание военной базы в Красном море.

"Укреплять позиции в макрорегионе для нас важно с геополитической точки зрения. Судан может стать одним из ключевых посредников в дальнейшем конструктивном взаимодействии России с мусульманским миром", — сказал сенатор РИА Новости.

Первый заместитель главы оборонного комитета Франц Клинцевич, со своей стороны, отметил, что Россия готова создать военную базу, если Судан сделает такое официальное предложение.

"Военное присутствие нашей страны на постоянной основе в этом регионе, на мой взгляд, будет играть исключительно стабилизирующую роль", — заявил он, добавив, что после успехов России в Сирии предложений о создании баз можно ожидать и от других государств.

В Госдуме же отметили, что военная база в Судане может появиться не раньше чем через полгода. Такую точку зрения высказал заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

Он добавил, что решение о формировании базы и его сроках остается за политическим руководством России.

Как полагает Швыткин, военное присутствие в регионе Красного моря, безусловно, будет способствовать решению тех задач, которые стоят перед Россией: обеспечение стабильности на этих территориях и недопущение кровопролитной войны.

"Хочу подчеркнуть, что мы вводим наши подразделения либо устраиваем военные базы только по приглашению со стороны другого государства, на территории которого это предполагается", — добавил парламентарий.

Вопрос о создании российской военной базы на Красном море поднимался на переговорах президента Судана Омара аль-Башира с российским лидером Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. По словам аль-Башира, Хартум беспокоит ситуация в Красном море и политика, которую ведут там США. В результате этой политики, заявил президент Судана, страна развалилась на две части, но Вашингтон намерен действовать дальше и расколоть Судан на пять частей.