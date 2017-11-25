Спецборт с находящейся в коме россиянкой вылетел из Таиланда

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Спецборт с пострадавшей на отдыхе в Таиланде и находящейся в коме в местной клинике Мариной Логиновой вылетел в субботу из Таиланда, сообщила родственница пострадавшей Анастасия.

В конце октября Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции.

"Счастливого пути, мои дорогие! Ждем с нетерпением!", — написала она на странице Вконтакте, где объявлен сбор средств для лечения Марины.

Также она уточнила, что ориентировочное время прибытия в Челябинск – 00.00 (22.00 мск) 26 ноября.

Кроме того, друзья Марины просят не встречать спецборт в аэропорту – "пусть это делают мама и родственники, а все остальные навестят Марину, когда нам сообщат, что можно".

Как сообщал пресс-секретарь губернатора региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке Логиновой из Таиланда в Челябинск с использованием специализированного медицинского борта, на котором будет находиться сопровождающий персонал. После прилета в Челябинске Марину встретит реанимобиль и доставит в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее, они вынуждены собирать средства.