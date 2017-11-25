В ЛНР рассказали о раненном под Фрунзе украинском военном

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Раненный при попытке диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины проникнуть в ЛНР в районе населенного пункта Фрунзе силовик находится в одной из больниц ЛНР, сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики Андрей Марочко.
"Раненому диверсанту ВСУ была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в ближайшую больницу города Кировска", — рассказал Марочко.
По его словам, до того, как украинский силовик был обнаружен военнослужащими Народной милиции, он сутки пролежал в траншее. "Брошенный своими сослуживцами, (он) лишь благодаря нашим военнослужащим был эвакуирован и остался в живых", — пояснил Марочко.
Ранее он сообщил, что тела трех погибших силовиков были переданы в субботу украинским волонтерам в присутствии представителей СЦКК и СММ ОБСЕ.
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