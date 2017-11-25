ТОКИО, 25 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Обломки деревянной лодки и тело, предположительно, гражданина КНДР были найдены в субботу у берега города Садо в японской префектуре Ниигата, сообщила японская телекомпания NHK.

Обломки лодки и тело были обнаружены утром в субботу. Служба безопасности на море осмотрела место и нашла там пачки сигарет и спасательный жилет с надписями на корейском. Предположительно, баркас был вынесен в открытое море, а затем его прибило к берегам Японии.

Это второй случай в этом месяце, когда северокорейские лодки прибивает к берегам Японии. В пятницу около другой префектуры – Акита была обнаружена лодка с восемью северокорейскими рыбаками. Их вынесло в море после поломки. Все они выразили желание вернуться на родину.

К берегам Японии иногда течение прибивает северокорейские рыболовецкие лодки. Бывают случаи, когда это происходит в результате побега из КНДР, тогда тех, кто выразил такое желание, передают в Южную Корею. Но чаще у берегов Японии рыбаки оказываются после поломки или выхода из строя мотора, тогда течение прибивает их к берегу на японской стороне.