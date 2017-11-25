В ЛНР рассказали о целях диверсантов, пойманных в республике

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Планировавшие проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики диверсанты намеревались осуществить ряд провокаций в ЛНР, сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

В ЛНР 23 ноября заявили, что трое украинских военных погибли, двое ранены при попытке выйти на позиции ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе. Позже еще один раненый силовик был обнаружен ополченцами в районе инцидента и отправлен в больницу.

"Вчера при эвакуации тел военнослужащих ВСУ, которые входили в состав диверсионно-разведывательной группы, был обнаружен ряд вещественных доказательств. Оружие, экипировка и наличие гражданской одежды свидетельствовали о том, что целью диверсионной группы был захват наших позиций и проникновение части ее личного состава вглубь территории республики", — рассказал Марочко.

По его словам, украинская сторона пытается дестабилизировать ситуацию в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения.

Марочко уточнил, что диверсанты надеялись под прикрытием неблагоприятных погодных условий, снегопада и огневой поддержки минометов калибра 120 миллиметров "несколькими группами, численностью до взвода включительно, осуществить провокации в районах населенных пунктах ЛНР вблизи Бахмутской трассы".