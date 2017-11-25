Депутаты Госдумы обсудят в КНДР денуклеаризацию полуострова

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы, которые планирует в воскресенье вылететь в КНДР, намерены обсудить с северокорейскими коллегами мирные пути денуклеаризации Корейского полуострова и прекращения милитаризации региона, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Как сообщил ранее глава делегации депутатов ГД, координатор парламентской группы дружбы с Северной Кореей Казбек Тайсаев (КПРФ), визит состоится с 26 ноября по 1 декабря. Планируется, что в ходе поездки российские парламентарии проведут ряд встреч в Верховном народном собрании и Центральном комитете Трудовой партии Кореи, посетят промышленные предприятия, учебные центры и дворцы пионеров, отметил Тайсаев.

В делегацию входят представители всех четырех фракций Госдумы.

"У нас самое главное предложение и, будем говорить, вектор, — это переговоры. Два пути: денуклеаризация Корейского полуострова, с другой стороны — прекращение милитаризации региона, проведения всяческих учений… Мы с вами слышали заявления Южной Кореи, что и они готовы идти на такие переговоры, то есть двигаться шаг за шагом к мирному урегулированию путем мирных переговоров. Парламентская дипломатия — это одно из звеньев мирного пути", — сказал РИА Новости Чепа, который входит в состав делегации, направляющейся в КНДР.

Он отметил, что "рекомендация (к КНДР — ред.) — участвовать в мирных переговорах, путем переговоров решать все вопросы, в том числе и экономические".

В начале октября Пхеньян посещала делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР. Делегация была принята на высоком уровне. Депутаты обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.