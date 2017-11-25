Гройсман насчитал три голодомора на Украине

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В XX веке украинцы пережили три голодомора, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Его обращение к гражданам страны в связи с днем памяти жертв голодомора опубликовано на сайте правительства.

"Украинцы отдают дань памяти предыдущим поколениям, на долю которых выпали нечеловеческие переживания и испытания — голодоморы", — говорится в заявлении.

По словам Гройсмана, голод 1932-33 годов был "методичным уничтожением миллионов украинцев". Однако, как утверждает украинский премьер, таких "голодоморов" было несколько.

"В ХХ веке украинцы пережили еще два массовых голода — 1921-1923 и 1946-1947 годов, которые, по свидетельствам очевидцев и оценкам историков, также имеют признаки этнической чистки, а следовательно, были сознательно организованы", — заявил Гройсман, не уточнив, на каких фактах основываются его утверждения.

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

На Украине действует закон, который признает голод 1932-33 годов "геноцидом украинского народа". В России действия Киева воспринимаются как попытка политизировать историю и посеять раздор между народами.