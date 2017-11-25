Меркель выступила против повторных выборов в Германии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против повторных выборов, пишет газета Welt.

"Я вообще не считаю, что мы можем попросить людей снова проголосовать", — заявила она на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

Кроме того, канцлер отметила, что необходимо "рассмотреть возможность переговоров с социал-демократами".

При этом ранее она высказывалась против формирования правительства меньшинства и называла новые выборы "лучшим выходом".

В ночь на 20 ноября формирование парламентской коалиции оказалось сорванным, после того как Свободная демократическая партия Германии (СвДП) вышла из многонедельных переговоров с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными". В случае успеха переговоров коалиция, получившая название "Ямайка", располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но теперь у нее остается лишь 44% мандатов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в свою очередь исключила возможность участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%), однако впоследствии лидер партии Мартин Шульц заявил о готовности обсудить возможные варианты.

Если переговоры о коалиции не увенчаются успехом, то остаются два выхода: либо правительство меньшинства, которого в истории Германии до сих пор не было, либо новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.