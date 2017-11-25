И.о. главы ЛНР Пасечник обозначил дальнейший курс политики республики

ОБСЕ мониторят участок у КПП Станица Луганская в Донбассе на наличие неразорвавшихся боеприпасов и мин. Архивное фото

ОБСЕ мониторят участок у КПП Станица Луганская в Донбассе на наличие неразорвавшихся боеприпасов и мин. Архивное фото

ЛУГАНСК, 25 ноя – РИА Новости. В пятницу глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, после чего в субботу Народный совет ЛНР официально принял решение утвердить кандидатуру министра госбезопасности Леонида Пасечника на должность и.о. ЛНР. Уже в новом качестве Пасечник обозначил дальнейший политический курс республики.

Плотницкий возглавил ЛНР в августе 2014 года, он победил и на выборах главы республики, прошедших в ноябре того же года.

В пятницу спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, правительство работает в штатном режиме.

Единогласное "за"

В субботу Народный совет ЛНР принял решение о досрочном прекращении полномочий Плотницкого. Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 38 членов парламента.

"Хотелось бы поблагодарить Игоря Венедиктовича за те три года работы, которые он возглавлял республику. Действительно, все начиналось с нуля, и, действительно, на сегодняшний день мы имеем жизнеспособное государство со всеми органами власти. Работа была проведена колоссальная", — сказал Дегтяренко.

После этого луганские парламентарии также единогласно приняли решение утвердить кандидатуру Пасечника на должность и.о. главы ЛНР. Дегтяренко после голосования пожелал и.о. главы ЛНР "мудрости в принятии решений".

Помимо этого, парламент ЛНР рассмотрел и принял закон "О внесении изменений во временный основной закон (конституцию) Луганской народной республики".

Согласно нему, в статье 62 конституции ЛНР говорится, что в случае досрочного прекращения полномочий главы республики, а также если он временно не может исполнять свои обязанности, и.о. главы становится либо председатель Народного совета, либо гражданин ЛНР не моложе 30 лет, которого определит Народный совет или глава ЛНР.

Данный законопроект был ранее рассмотрен на заседании комитета и рекомендован к принятию в первом чтении. Он был единогласно принят депутатами Народного совета, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Дальнейший курс ЛНР



После голосования Пасечник выступил на заседании Народного совета ЛНР, в своей речи обозначив дальнейший политический курс республики. По его словам, ЛНР будет придерживаться курса, которым республика шла все последние годы с момента ее провозглашения.

"Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР", — сказал Пасечник.

Он также заверил, что "не будет никакого кризиса власти, а любые попытки выйти за рамки закона и конституции республики будут решительно пресекаться".

Дейнего остается в Минске



Пасечник отметил также, что Луганск остается приверженным "Минску-2". Он поручил и.о. министра иностранных дел Владиславу Дейнего и в дальнейшем представлять ЛНР на переговорах в Минске.

"У меня к вам вопрос. Вы готовы продолжить работу на вверенном вам участке и продолжить исполнять обязанности министра иностранных дел ЛНР? Тогда я бы первым заданием для вас определил представлять интересы нашей республики на минских переговорах с целью урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем и недопущения кровопролития на нашей территории", — сказал Пасечник.

Дейнего поблагодарил и.о главы республики за доверие и сообщил, что сочтет "за честь выполнить такое поручение".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.