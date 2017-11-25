ВИЛЬНЮС, 25 ноя — РИА Новости. Причиной возврата в Вильнюс пассажирского самолета с более 160 пассажирами на борту стали не закрывшиеся до конца шасси, сообщил директор авиакомпании GetJet Airlines Дарюс Вилтракис.

Ранее пресс-служба аэропорта Вильнюса сообщила, что в 9.30 (10.30 мск) планировалась аварийная посадка пассажирского самолета авиакомпании GetJet Airlines после обнаружения в нем небольших повреждений. Самолет в 7.19 (8.19 мск) направлялся из Вильнюса в Хургаду, однако из-за повреждений был вынужден развернуться и вернуться обратно в Вильнюс. В 10.00 (11.00 мск) представитель аэропорта Агне Мажейките сообщила РИА Новости, что самолет успешно приземлился.

"Это не являлось аварийной посадкой. Ни капитан, ни пилоты не просили об аварийной посадке. Мы поднялись, шасси не до конца закрылись, а когда так происходит, лететь нельзя, необходимо было возвращаться", — сказал Вилтракис национальному телеканалу LRT.

Он отметил, что шасси раскрылись корректно, поэтому посадка произошла нормально. По данным телеканала, все 167 пассажиров, находившиеся на борту самолета, оперативно были пересажены в другой самолет.

Как говорится на сайте авиакомпании GetJet Airlines, в ее распоряжении находится пять самолетов Boeing 737. Первый полет самолеты авиакомпании совершили 25 мая 2016 года.

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