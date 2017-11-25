В СФ пообещали зеркально ответить ЕС в случае давления на российские СМИ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европейские СМИ, работающие в России, подпадут под действие закона о СМИ-иноагентах, в случае если на российские медиа в ЕС будет оказываться давление, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Европарламент будет выделять рабочей группе ЕС по информационному противостоянию российским СМИ бюджет в размере более 1 миллиона евро в год.

"Европейские СМИ в России могут также оказаться под действием этого закона. Пока его применение начнется с американских СМИ, но если европейцы перейдут к таким же действиям в отношении наших медиа, как и американцы, они получат такой же ответ", — заявил Джабаров.

Сенатор отметил, что выделение этих денег Европарламентом говорит о проведении настоящей холодной войны в отношении российских СМИ.

"Эта информационная война ведется уже давно, просто они в этом не признавались. По сути речь идет о возобновлении антироссийской пропаганды времен холодной войны", — сказал он.

Джабаров подчеркнул, что в ЕС есть немало здравомыслящих политиков, выступающих за нормализацию отношений с Россией, однако их позиция встречает ожесточенное сопротивление.