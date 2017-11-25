Генпрокуратура Египта утверждает, что напавшие на мечеть держали флаг ИГ*

КАИР, 25 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура Египта сообщила, что напавшие на мечеть эр-Роуда на севере Синая террористы держали флаг группировки "Исламское государство"* (запрещена во многих странах мира, в том числе в России), передает государственное информагентство МЕНА.
Террористы в пятницу во время молитвы взорвали бомбу в мечети эр-Роуда недалеко от города аль-Ариш на севере Синая, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. По последним данным, погибли 305 человек, в том числе 27 детей, еще 128 человек пострадали. В Египте объявлен трехдневный траур.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.