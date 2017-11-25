Суд в Египте утвердил смертный приговор семи террористам ИГ*

КАИР, 25 ноя — РИА Новости. Уголовный суд в Каире в субботу вынес окончательный смертный приговор в отношении семи членов ливийской ячейки ИГ (группировка запрещена в РФ), действовавших на территории Египта, сообщает портал издания "Аль-Ахрам".

Еще десять террористов были приговорены к пожизненному заключению.

Всех находящихся на скамье подсудимых обвинили в причастности к деятельности ячейки ИГ* в египетском городе Мерса-Матрух, расположенном на западе страны. По данным следствия, задержанные относились к ливийскому крылу террористической организации, и часть из них участвовала в расправе над египтянами-коптами в 2015 году.

Отмечается, что решение суда окончательное, оно вынесено после положительного заключения верховного муфтия страны, на рассмотрение которого в соответствии с местным законодательством направляются все смертные приговоры.

В феврале 2015 года на социальных ресурсах в интернете, принадлежащих ИГ*, было размещено видео казни ранее захваченных в Ливии египетских христиан-коптов (21 человек). Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телевизионном обращении заявил, что Каир оставляет за собой право на ответные действия. Вскоре после этого египетская авиация нанесла удары по базе боевиков в ливийском городе Дерна.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.