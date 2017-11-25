МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия предпримет дипломатические и политические меры в ответ на выделение Европарламентом средств рабочей группе ЕС по информационному противодействию СМИ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее газета Guardian сообщила, что Европарламент будет выделять рабочей группе ЕС по информационному противостоянию российским СМИ бюджет в размере более 1 миллиона евро в год. Как сообщает газета со ссылкой на источники в East Stratcom, впервые группа получит финансирование из бюджета ЕС. Финансирование в размере 1,1 миллиона евро в год заложено в бюджет ЕС на 2018-2020 годы.

"Мы будем отвечать на это различными шагами, как политическими, так и дипломатическими. На удар ответим ударом", — заявил сенатор.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".-0-