Социологи выяснили, как жители Германии относятся к идее повторных выборов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мнения жителей Германии относительно того, должна Ангела Меркель остаться канцлером или покинуть должность главы страны в случае проведения повторных выборов, разделились практически поровну, свидетельствуют данные нового опроса института общественного мнения YouGov.

Как пишет газета Zeit, согласно исследованию, 40% опрошенных выступили в поддержку Меркель в роли канцлера, в то время как 41% респондентов считают, что Меркель должна оставить этот пост в случае перевыборов.

По мнению 56% немцев, лидеру социал-демократов Мартину Шульцу не стоит выступать в качестве кандидата в канцлеры в случае повторных выборов, и лишь 23% выступили в поддержку выдвижения его кандидатуры.

Большинство граждан ФРГ – 65% — не видят большой проблемы в том, что, возможно, будут проведены повторные выборы. При этом 59% респондентов заявили, что проголосуют за ту же партию, что и на выборах, прошедших 24 сентября, и лишь 8% опрошенных изменили свои предпочтения в пользу других партий.

В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. СДПГ ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%), однако впоследствии Шульц заявил о готовности обсудить участие в правительственной коалиции.

Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.