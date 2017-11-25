МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европарламент будет выделять рабочей группе ЕС по информационному противостоянию российским СМИ бюджет в размере более 1 миллиона евро в год, сообщает газета Guardian.

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям ЕС (East Stratcom) начала свою деятельность в апреле 2015 года по указанию главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Декларируемая ею цель – противостояние "дезинформации" со стороны ряда российских СМИ.

Как сообщает газета со ссылкой на источники в East Stratcom, впервые группа получит финансирование из бюджета ЕС. Финансирование в размере 1,1 миллиона евро в год заложено в бюджет ЕС на 2018-2020 годы.

По данным газеты, решение о финансировании появилось на фоне заявления главы Евросовета Дональда Туска во время прошедшего в пятницу саммита Восточного партнерства о том, что одной из реальных проблем Европы являются "кибератаки, фэйковые новости и гибридная война".

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik , телеканал RT , фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя решение ЕП, заявил, что принятие этой резолюции свидетельствует о деградации представления о демократии в европейском обществе, при этом выразив надежду, что здравый смысл восторжествует и до реальных ограничений дело не дойдет.