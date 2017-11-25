Азаров назвал "бредом" заявление Порошенко о "четырех союзах" с ЕС

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал слова президента страны Петра Порошенко о создании "четырех союзов" с ЕС.

"Это предвыборный бред. Для Порошенко сейчас главной задачей является не европейская интеграция, а второй срок", — сказал Азаров в интервью RT.

По его словам, украинскому президенту "нечего предъявить в социально-экономическом плане обнищавшему до невозможности населению", поэтому он "продолжает вешать морковку Евросоюза".

Ранее Петр Порошенко в ходе саммита "Восточного партнерства" заявил о планах Киева создать "четыре союза" с Брюсселем. Речь идет о таможенном и энергетическом союзах, а также о едином цифровом рынке и ассоциации с Шенгенской зоной.