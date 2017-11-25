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Правопреемники убитой в Гюмри семьи подали второй иск в КС Армении

Сюжет:
Расследование убийства семьи в Гюмри (115)
14:0125.11.2017
02382
© Фото : Kumayri GyumriВид на Гюмри, Армения. Архивное фотоВид на Гюмри, Армения. Архивное фото
© Фото : Kumayri Gyumri

ЕРЕВАН, 25 ноя – РИА Новости. Правопреемники потерпевшей стороны по делу российского солдата Валерия Пермякова, убившего семью Аветисян в 2015 году в армянском Гюмри и осужденного за это преступление, подали второй иск в Конституционный суд Армении, сообщает официальный сайт КС.

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017 / Johanna Leguerre
Правопреемники убитой в Гюмри семьи подали в ЕСПЧ жалобу против России

"Включить в график заседаний Конституционного суда рассмотрение дела об установлении соответствия конституции Армении первой части статьи 60, статей 154 и 159, второй части статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса на основании заявления Лусине Аветисян, Анаит Коштоян, Андраника и Нарине Погосянов (правопреемники семьи Аветисян). Слушания назначить на 13 марта 2018 года", — говорится в размещенном на сайте сообщении.

Оспариваемые статьи касаются признания лица гражданским истцом, в отношении которого запрещенным УК деянием причинен имущественный ущерб, подлежащий возмещению в порядке уголовного судопроизводства, а также положений, регулирующих возбуждение и рассмотрение гражданского иска, отказ в приеме искового заявления.

Подача заявления в Конституционный суд связана с отказом в мае 2016 года суда первой инстанции общей юрисдикции Ширакской области принять представленный во время уголовного процесса над Пермяковым гражданский иск правопреемников семьи Аветисян с требованием о выплате Россией компенсации в размере 450 тысяч евро за нематериальный ущерб. Суды вышестоящих инстанций оставили это решение без изменений, обосновав это тем, что выдвигать подобные требования в уголовно-процессуальном порядке невозможно.

После этого адвокаты правопреемников семьи подали первую жалобу в КС с требованием установить соответствие конституции Армении статьи УПК, которая, по мнению истцов, лишает граждан возможности обжаловать решение суда, отказавшегося принять гражданский иск, представленный в уголовно-процессуальном порядке. В конце сентября 2017 года Конституционный суд прекратил дело, обосновав это тем, что иски подлежат отклонению как неподлежащие рассмотрению во всех случаях, когда истцы, формально оспаривая конституционность положения закона, по существу поднимают вопрос правомерности его применения или преследует иные цели.

Семья Аветисян из шести человек была убита в Гюмри 12 января 2015 года, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Пермяков: при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении. В ходе состоявшегося в августе 2015 года судебного процесса Пермяков признал себя виновным и раскаялся, но отказался давать показания во время судебного разбирательства.

Российский гарнизонный военный суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия. Дело об убийстве было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне. Суд в Армении 23 августа 2016 года приговорил Пермякова к пожизненному заключению по делу об убийстве семьи Аветисян. В мае 2017 года военнослужащего передали российской стороне.

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© Sputnik / Ани Липаритян
Предполагаемый убийца семьи в Гюмри осужден за дезертирство. Кадры процесса
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