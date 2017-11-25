Президент Судана считает, что США хотят расколоть его страну на пять частей

Президент Судана Омар Башир во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 ноября 2017

Президент Судана Омар Башир во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 ноября 2017

СОЧИ, 25 ноя — РИА Новости. Правительство США стремится расколоть Судан на пять отдельных государств, заявил в интервью РИА Новости президент Судана Омар аль-Башир.

В четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным аль-Башир заявил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом политики США, и отметил, что страна выступает против американского вмешательства в дела арабских стран.

"У нас есть информация, что стремление США — расколоть Судан на пять государств, если мы не найдем защиту", — сказал аль-Башир.

Он добавил, что Судан сталкивается с "большим давлением и заговором США". По его словам, США за последнее время "разорили арабский мир", в частности, суданский президент привел в качестве примера ситуацию в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене.