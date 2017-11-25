В ЛНР заявили, что передали тела трех погибших силовиков волонтерам

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Тела трех украинских силовиков, погибших при попытке выйти на позиции ЛНР, передали в субботу украинским волонтерам на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня на мосту в районе населенного пункта Счастье (линия соприкосновения) украинским волонтерским организациям переданы тела военнослужащих ВСУ, которые вчера погибли в результате бессмысленной попытки проведения провокации в районе населенного пункта Фрунзе", — рассказал Марочко.
По словам Марочко, передача тел осуществлялась в присутствии представителей СЦКК и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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