КАИР, 25 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Жертвами теракта на севере Синайского полуострова стали 305 человек, сообщает египетское информагентство МЕНА со ссылкой на заявление генпрокуратуры.
Ранее сообщалось о 235 погибших.
Террористы ворвались в мечеть эр-Роуда недалеко от города аль-Ариш, когда множество людей собрались на пятничную молитву. Боевики взорвали бомбу, а затем открыли огонь по людям, в панике выбегавшим из здания.
Жители деревни считают, что их мечеть стала целью террористов, поскольку местная суфийская община много раз получала угрозы.