Число жертв теракта в Египте превысило 300 человек, сообщили СМИ

Взрыв в мечети в Египте (57)

Рядом с местом теракта в мечети эр-Роуда неподалеку от города Эль-Ариш. 24 ноября 2017

Рядом с местом теракта в мечети эр-Роуда неподалеку от города Эль-Ариш. 24 ноября 2017

КАИР, 25 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Жертвами теракта на севере Синайского полуострова стали 305 человек, сообщает египетское информагентство МЕНА со ссылкой на заявление генпрокуратуры.

В числе погибших 27 детей. Пострадали еще 128 человек.

Ранее сообщалось о 235 погибших.

Террористы ворвались в мечеть эр-Роуда недалеко от города аль-Ариш, когда множество людей собрались на пятничную молитву. Боевики взорвали бомбу, а затем открыли огонь по людям, в панике выбегавшим из здания.

Жители деревни считают, что их мечеть стала целью террористов, поскольку местная суфийская община много раз получала угрозы.