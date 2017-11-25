Теракт в Египте противоречит нормам ислама, заявил премьер Турции

АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Теракт в Египте в мечети на севере Синая, который унес жизни 235 человек, противоречит нормам ислама и человечности, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

"Мы решительно осуждаем подлый теракт в Египте. Забрасывать гранатами и расстреливать верующих в мечети во время пятничного намаза противоречит нормам как ислама, так и человечности", — сказал Йылдырым, выступая в Стамбуле.

Соболезнования лидеру Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси выразил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы государства. "Решительно осуждая этот циничный и варварский акт сил зла, выражаем нашу твердую убежденность в том, что реалии сегодняшнего дня требуют консолидации усилий всего мирового сообщества для совместной беспощадной борьбы с международным терроризмом и всеми проявлениями экстремизма", — также говорится в телеграмме.

Организаторы атаки на мечеть Египта должны понести суровое наказание, отметили в МИД Казахстана. "Мир в очередной раз столкнулся с проявлением терроризма, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести суровое наказание, — говорится в заявлении на сайте ведомства. — Казахстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, выступает за принятие мировым сообществом коллективных и решительных действий в борьбе с этим злом путем формирования глобальной контртеррористической коалиции под эгидой ООН. Призываем к скорейшему принятию всеобъемлющей конвенции по международному терроризму".

Ранее стало известно, что боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним. По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.