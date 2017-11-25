Парламент Молдавии не хочет участвовать в заседании группы дружбы в Москве

КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Постоянное бюро парламента Молдавии отклонило предложение Партии социалистов республики делегировать группу депутатов для участия в заседании межпарламентской группы дружбы Молдавия — Россия, запланированное на 10-13 декабря в Москве.
Там подчеркнули, что "решение постоянного бюро, поддержанное большинством голосов, означает, что парламент не делегирует и не финансирует участие депутатов в заседании, организованном в Российской Федерации".
"Возможное участие определенных депутатов будет проходить за собственный счет, и они не будут представлять парламент Молдавии", — подчеркнули в пресс-службе парламента.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон, который до избрания лидером республики руководил Партией социалистов, заявлял, что встречи между парламентариями Молдавии и Государственной думы Российской Федерации не проходили вот уже более 9 лет. По его мнению, активизация межпарламентского сотрудничества будет способствовать расширению и углублению молдавско-российских отношений.