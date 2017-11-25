"Смекалка как у школьника": Трампа высмеяли за заявление о "человеке года"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли слова президента США Дональда Трампа о том, что журнал Time предлагал ему признание в качестве "человека года".

Ранее Трамп написал в Twitter, что отказался от предложения журналистов.

"Журнал Time звонил сообщить, что, вероятно, меня назовут "человеком года", как в прошлом году, но тогда мне надо было согласиться на интервью и большую фотосессию. Я сказал, что, возможно, это не лучшая идея, и не стал участвовать. Все равно спасибо!" — заявил американский президент.

В ответ в редакции заявили, что Трамп неправильно понимает процесс выбора "человека года". Директор компании Time Inc. по контенту Алан Маррей назвал утверждение президента выдумкой.

"Потрясающе. Трамп пишет, что "прокатил" журнал Time с "человеком года". В этом ни слова правды", — написал Маррей на своей странице в "Твиттере".

Amazing. Not a speck of truth here—Trump tweets he 'took a pass' at being named TIME's person of the year https://t.co/D6SJgyTpcY — Alan Murray (@alansmurray) 25 ноября 2017 г.

Бывший редактор издания Ричард Стэнгел также с иронией прокомментировал слова президента.

Hate to tell you but that PROBABLY means you’re NOT Person of the Year. They just wanted a photo shoot. But I’m sure you still have that fake TIME cover somewhere in storage. https://t.co/HkW1XkKxXK — Richard Stengel (@stengel) 24 ноября 2017 г.

"Не хочу расстраивать, но это "вероятно" означает, что вы — НЕ человек года. Журнал просто хотел сделать фотосессию. Но я уверен, что вы все еще храните те фальшивые обложки", — заявил Стэнгел, вероятно, указывая на поддельные обложки Time, висевшие в гольф-клубах Трампа.

Time asks Trump Organization to remove fake cover from golf clubs | TheHill pic.twitter.com/sO2sBD2wEY — BMac (@deskspud) 26 октября 2017 г.

Ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях.

"Выглядит так, будто президент Трамп понял, что его не выбрали "человеком года", и выдумал историю о своем отказе. Смекалка на уровне средней школы", — иронизирует пользователь Dani Bostick.

Sounds like President Trump found out he wasn't Time's Person of the Year so he created a false narrative that he was offered & declined the honor.



Cleverness level: Middle school https://t.co/k6MplsdlLQ — Dani Bostick (@danibostick) 25 ноября 2017 г.

"Кто-то удивлен, что журнал Time размазал Трампа за его ложь? Бедняга выдумывает истории, чтобы почувствовать себя важным", — пишет Jeff Richardson.

Is anyone surprised that Time Magazine completely busted you on your false claim that you were going to be named "Person of the Year.”? Poor man has to make up stories to make himself feel important. — Jeff Richardson (@jrichardson618) 25 ноября 2017 г.

Другие пользователи в шутку предложили свои кандидатуры на звание "человека года" — например, девушку, показавшую неприличный жест президентскому кортежу, и сотруднику Twitter, который заблокировал аккаунт Трампа.

Time should give her Person of the Year. The hero who suspended Trump's Twitter account is a close second. pic.twitter.com/YYfjAKLHnm — Breaking & Entering (@BreakandEnterTV) 24 ноября 2017 г.

В прошлом году Дональд Трамп стал "человеком года" по версии Time, обойдя экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и основателя Facebook Марка Цукерберга. Согласно опросу на сайте издания, пока в списке возможных кандидатов на это звание в 2017 году лидирует наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.