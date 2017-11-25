Четыре гуманитарных рейса прибыли в аэропорт Саны в Йемене в субботу

САНА, 25 ноя — РИА Новости. Три гуманитарных рейса ООН и еще один — Международного комитета Красного Креста (МККК) в субботу совершили посадку в международном аэропорту Саны в Йемене, сообщил РИА Новости источник в управлении гражданской авиации Саны.

"Четыре самолета недавно прибыли в международный аэропорт Саны: два рейса ООН, один, принадлежащий ЮНИСЕФ, который привез 15 тонн прививок для детей и еще один, принадлежащий международному Красному Кресту", — заявил источник.

В четверг представитель йеменского управления гражданской авиации Мазин Ганим сообщил РИА Новости, что воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией запретила трем самолетам ООН прилететь в международный аэропорт Саны, несмотря на то, что за сутки до этого обещала с четверга разрешить аэропорту, а также портам Ходейда и Ас-Салиф принимать спецрейсы и судна ООН с гуманитарной помощью. Коалиция также информировала ООН о возможности осуществления пассажирских рейсов в аэропорт Саны в Йемене начиная с субботы, 25 ноября.

Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция, которая участвует в войне против йеменских повстанцев-хуситов на стороне местных властей, 6 ноября объявила о закрытии всех воздушных, морских и наземных гаваней в Йемене после пуска повстанцами баллистической ракеты в сторону саудовской столицы.

Главы гуманитарных организаций ООН призвали арабскую коалицию полностью отменить блокаду Йемена, поскольку частичное снятие блокады не способствует улучшению гуманитарной обстановки в стране и может привести к новым жертвам, голоду и эпидемиям.

В Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой – правительственных войск и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади.