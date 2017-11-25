КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Украинские военные заявили, что ожидают провокаций от ополченцев в районе занятых силовиками сел в связи с визитом туда СММ ОБСЕ.
"В связи с тем что сегодня представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Травневое, штаб АТО (антитеррористической операции) ожидает провокаций на этом направлении от боевиков НЗФ ОРДЛО (незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Мы отслеживаем ситуацию на этом участке линии соприкосновения и будем информировать общество и мировое сообщество о возможных провокациях", — говорится в заявлении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.
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