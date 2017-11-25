В Исламабаде при разгоне демонстрантов пострадали не менее 150 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 150 получили ранения в результате полицейской операции по разгону демонстрантов в пакистанском Исламабаде, сообщает в субботу телеканал Geo TV.

В столице Пакистана в течение недели проходят массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей внести противоречивые поправки в закон о выборах. В соответствии с этим законом кандидаты из числа мусульман ранее обязаны были подписывать заявление, в котором подтверждали согласие с непреложностью исламского вероучения.

Как отмечает телеканал, накануне власти страны объявили последнее предупреждение сторонникам радикальных исламских движений, требуя от них покинуть улицы. Получив отказ, правоохранители начали операцию по разгону протестующих.

"В соответствии с судебным предписанием, мы зачистим район (Файзабад) уже сегодня", — заявил Geo TV представитель полиции города. Он подчеркнул, что правоохранители "сделают все возможное для того, чтобы избежать жертв".

В Исламабаде демонстранты бросали в полицейских камни, что привело к гибели одного из силовиков. В общей сложности в ходе операции 30 сотрудников полиции получили ранения. Из них 14 – бойцы спецподразделений.

Ссылаясь на несколько источников, Geo TV также сообщает, что профильные властные структуры издали запрет для всех новостных телеканалов на освещение проходящей в субботу операции в Исламабаде.

Всего в операции в пакистанской столице задействованы порядка 8500 полицейских. К настоящему времени арестованы 150 человек. По данным местных СМИ, силовикам удалось разогнать примерно 50% от общего числа протестующих.

Помимо Исламабада, протесты также проходят в городе Карачи, а также в населенных пунктах Самбриал и в Сиалкотском районе пакистанской провинции Пенджаб.

Protests broke out across #Pakistan after govt started taking action against #Faizabad sit-in protest in #Islamabad. This could have been prevented if our govt had acted strongly on time. Common man suffers just because of incompetency of authorities. pic.twitter.com/EGuzQCJj0a — Vishal Sehgal (@VishalSehgal4U) 25 ноября 2017 г.

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