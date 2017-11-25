Народный Совет ЛНР внес изменения в Конституцию республики

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Народный Совет самопровозглашенной Луганской народной республики рассмотрел и принял закон "О внесении изменений во Временный Основной Закон (Конституцию) Луганской Народной Республики", передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний Народного Совета.

"Ставится на голосование о принятии проекта закона 438 ПЗ/17 о внесении изменений "О внесении изменений во Временный Основной Закон (Конституцию) Луганской Народной Республики" в целом как закон. За 38. Единогласно решение принято", — сказал председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

Статья 62 Конституции изложена в такой редакции: "В случае досрочного прекращения полномочий главы Луганской народной республики, а также в случаях, когда Глава Луганской Народной Республики временно не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики или гражданин Луганской Народной Республики, достигший возраста 30 лет и обладающий в соответствии с настоящей Конституцией и законом Луганской Народной Республики пассивным избирательным правом, и по представлению Народного Совета Луганской Народной Республики или Главы Луганской Народной Республики".

Данный законопроект был ранее рассмотрен на заседании комитета и рекомендован к принятию в первом чтении. единогласно принят депутатами Народного Совета, он вступает в силу со дня его официального опубликования.