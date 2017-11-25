Военные операции Киева провоцируются США, заявил Клинцевич

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинских силовиков толкают на провокации заявления американской стороны о возможности поставок Киеву летального оружия, доказательство тому — планы украинских военных по крупной операции с выходом к окраинам Горловки, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Захватившие два села в нейтральной зоне в Донбассе украинские силовики планировали гораздо более крупную операцию с выходом к окраинам Горловки, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на штаб 54-й бригады. По его данным, эти планы были сорваны, один из волонтеров решил опубликовать их в соцсетях.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенный пункт Гладосово в районе Горловки. Телеканал "1+1" сообщил, что украинские военные вошли в два села в нейтральной зоне в Донбассе — Травневое и Гладосово (в 20 километрах к северу от Горловки).

"Должен констатировать, что Киев продолжает ставить исключительно на силовой путь решения проблемы Донбасса. Говорю об этом специально для американцев, всерьез обсуждающих возможность поставок Украине оружия, в том числе летального. Совершенно очевидно, к чему приведут подобные поставки, если одно только обсуждение этого вопроса уже толкает украинских силовиков на провокации", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор не исключил, что сообщение о планируемом вооруженными силами Украины масштабном наступлении в Донбассе было опубликовано волонтером сознательно.

"Ведь должен же найтись там хоть один человек, понимающий, что наступление в конечном счете все равно провалится, но при этом принесет большую кровь", — считает он.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>