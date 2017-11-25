Более 50 журналистов были убиты в мире с начала года

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. С начала 2017 года всего в мире было убито 58 журналистов, двое из них были гражданами России, заявил Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланже на XII Съезде Союза журналистов России в субботу.

"С начала 2017 года было убито 58 журналистов, два из которых являются русскими. И было возбуждено только одно расследование в отношении 10 убитых журналистов. Это очень мало, это большая проблема", — сказал Беланже.

Он отметил, что Международная Федерация журналистов составила законопроект, посвящённый обеспечению безопасности журналистов, и обратилась в ООН и к руководству наиболее влиятельных стран, в том числе и к России, за поддержкой.

Также Беланже отметил, что ещё одной проблемой его организация считает насилие в отношении женщин-журналистов, было проведено "большое расследование". По его словам, результаты показали, что во время работы женщины-журналисты нередко подвергаются как сексуальному, так и психологическому насилию, "насилию в устном виде", "недопустимым прикосновениям".