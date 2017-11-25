На севере Синая всю ночь хоронили жертв теракта в мечети, пишут СМИ

КАИР, 25 ноя — РИА Новости. В деревне эр-Роуда на севере Синайского полуострова в Египте, где накануне произошел крупнейший в истории страны теракт, унесший жизни 235 человек, всю ночь продолжались похороны жертв страшной трагедии.

Как пишет издание "Сама ньюз", захоронение погибших продолжалось пять часов. "На небольших грузовиках тела вывозили на кладбище, и так пять часов подряд", — сообщило издание со слов очевидцев. По словам жителей деревни, в числе погибших 30 детей моложе 10 лет, 160 пожилых людей старше 60. Многие семьи деревни полностью лишились всех мужчин.

Портал "Йоум7" сообщает, что силы безопасности Египта блокировали деревню эр-Роуда, на улицах размещена бронетехника. Район мечети полностью оцеплен, там до сих пор продолжаются следственные мероприятия. Пострадавших — более 100 человек — разместили по разным больницам провинции, некоторых тяжелораненых перевезли в столицу.

Как рассказал газете "Аль-Фаджр" находящийся в больнице с ранениями ног имам мечети эр-Роуда Мухаммед Абель Фаттах Зарик, нападение произошло перед самым началом пятничной проповеди. Неизвестные совершили подрыв в здании, а затем начали хаотично стрелять по людям. Сам он в тот момент находился на минбаре, специальной трибуне, с которой проповедник обращается к молящимся, был ранен и упал.

"Я видел, как началась паника, люди пытались покинуть здание через двери и окна, по ним стреляли. Мои знакомые позднее вынесли меня и спрятали в доме друзей, оттуда потом отвезли в больницу", — рассказал имам. Он добавил, что стрельба продолжалась 10-20 минут. Зарик вспомнил, что ранее ему неоднократно поступали угрозы с требованием прекратить работать в мечети, остановить проповеди.

Жители деревни уверены, что их мечеть стала целью террористов, поскольку в адрес проживающей здесь суфийской общины также неоднократно поступали угрозы.