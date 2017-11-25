Омбудсмен ДНР просит разобраться с действиями силовиков в районе Горловки

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обратилась в международные организации и к координатору рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске по Украине Тони Фришу с просьбой незамедлительного разбирательства по факту занятия украинскими силовиками ряда населенных пунктов на нейтральной территории в районе Горловки, созданная там силовиками ситуация может привести к гуманитарной катастрофе, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

В аппарате уполномоченного по правам человека пояснили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждено электроснабжение ряда населенных пунктов в районе Горловки. Ранее оперативное командование ДНР заявляло о занятии силовиками населенного пункта Гладосово, находящегося на нейтральной территории в районе Горловки.

"Вопреки минским договоренностям 22 ноября в вышеуказанные населенные пункты, расположенные в буферной зоне, были заняты украинским батальоном "Айдар". В данный момент военнослужащие "Айдара" запретили жителям выходить из своих домов, ограничив их возможности пополнить запасы провизии, воды и других предметов жизнеобеспечения", — сказал представитель аппарата.

Он также пояснил, что по данному факту поступило обращение от местных жителей. Кроме того, в данной местности отсутствует целенаправленное тепло- и водоснабжение, подача электроэнергии не осуществляется в течение недели. "Данная ситуация грозит гуманитарной катастрофой. Погодные условия также усугубляют ситуацию. Фактически люди являются заложниками военнослужащих батальона", — отметили правозащитники.

В связи с этим Морозова обратилась в международные организации с целью принятия мер по данному факту. "Мною были написаны обращения к международным организациям, координатору рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Тони Фришу с просьбой незамедлительно разобраться в вопросе покушения на жизнь и здоровье со стороны украинских властей и принять соответствующие меры", — приводит слова омбудсмена представитель аппарата.

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