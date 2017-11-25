В Госдуме прокомментировали захват ВСУ сел в нейтральной зоне в Донбассе

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") считает, что захват сел в нейтральной зоне украинскими силовиками может быть вынесен на обсуждение в СБ ООН.

Ранее в пятницу телеканал "1+1" сообщил, что украинские силовики вошли в два села в нейтральной зоне в Донбассе — Травневое и Гладосово, которые находятся в 20 километрах к северу от Горловки. Миссия ОБСЕ заявила, что проверяет информацию о занятии силовиками ряда населенных пунктов в районе подконтрольной ополченцам Горловки. В субботу украинский телеканал ТСН со ссылкой на штаб 54-й бригады проинформировал, что захватившие два села в нейтральной зоне в Донбассе украинские силовики планировали гораздо более крупную операцию с выходом к окраинам Горловки.

"Я убежден в том, что контактная группа, которая существует у нас… для выполнения этих (минских — ред.) соглашений, конечно же, отреагирует. Я думаю, что это предмет разбирательства как минимум на площадке ОБСЕ. Безусловно, тоже вопрос может (быть — ред.) вынесен и на Совет Безопасности ООН", — прокомментировал РИА Новости действия украинских силовиков Швыткин.

При этом парламентарий заявил, что его удивляет бездействие миссии ОБСЕ, которая призвана следить за выполнением минских соглашений. "(Представители миссии — ред.) ОБСЕ вместо того, чтобы реагировать на (складывающуюся) обстановку и принимать соответствующие меры…, мало того, бездействуют, на мой взгляд, в какой-то степени и способствуют, потворствуют совершению подобного рода военных преступлений", — выразил свое мнение депутат.