В Алма-Ате журналист сковал себя наручниками из-за поправок к закону о СМИ

АСТАНА, 25 ноя — РИА Новости. Журналист Данияр Молдабеков приковал себя наручниками к дереву на одной из центральных улиц Алма-Аты в знак протеста против поправок в законодательство, касающихся журналисткой деятельности.

В парламенте Казахстана в настоящее время находятся поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Законопроект одобрен мажилисом (нижней палатой) республики в двух чтениях и в ближайшее время должен быть рассмотрен в сенате (верхней палате). Документ, в частности, предполагает требование для журналистов получать согласие на упоминание личной, семейной, врачебной или банковской тайны. Несмотря на то, что разработчики неоднократно заявляли о том, что данные нормы прописаны в других законах, эти новеллы вызвали негодование среди представителей профессии.

"Я нахожусь сейчас на улице Панфилова в Алма-Ате… я в наручниках, они сзади скованы", — сказал Молдабеков РИА Новости по телефону.

На своей странице в Facebook журналист написал, что цель его акции — "устная дискуссия/разговор/интервью с уважаемым министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым". "Я – профессиональный журналист. Я – журналист по образованию и призванию. Некоторые поправки в законе о СМИ, особенно пункт о согласовании публикации с потенциальными коррупционерами, информацию о преступлениях которых находит журналист, неприемлемы", — говорится в его посте.

Он заявил, что не может просто сидеть и ждать, "наблюдая убийство и насилие над… профессией". "Я буду продолжать эти мирные действия, включая голодовку, до тех пор, пока господин министр не согласится поговорить со мной", — написал журналист.

В свою очередь пресс-секретарь министерства информации и коммуникаций Казахстана Альбина Атен заявила РИА Новости, что двери ведомства всегда открыты для граждан.

"Мы живем в демократической и современной стране, где каждый гражданин Республики Казахстан посредством обращения на сайте или по записи может попасть на прием к любому министру. Для этого есть специальные дни выделяемые для приема граждан. Каждый четверг министр информации и коммуникаций Даурен Абаев принимает всех обратившихся к нему граждан по различным вопросам. Для этого не обязательно объявлять протесты в виде голодовки", — считает она.

Атен подчеркнула, что "на протяжении процесса обсуждения законопроекта министерство было открытым к диалогу и приняло более 250 поправок от общественности и СМИ".