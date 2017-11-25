В ВСУ подтвердили, что взяли под контроль два села в нейтральной зоне

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Украинские военные подтвердили, что взяли под контроль два села в нейтральной зоне Донбасса, сообщает пресс-центр военной операции на своей странице в Facebook.

Речь идет о селах Травневое и Гладосово в 20 километрах к северу от Горловки.

О том, что украинские силовики заняли эти населенные пункты, накануне сообщило командование ДНР. В самопровозглашенной республике подчеркивают, что таким образом ВСУ нарушают Минские соглашения. Миссия ОБСЕ направила в этот район патруль.

При этом планы силовиков были более масштабными — как рассказали украинским СМИ офицеры в штабе 54-й бригады ВСУ, они намеревались захватить куда большую территорию и выйти к окраине Горловки, которая находится под контролем ДНР. Однако один из волонтеров опубликовал информацию о готовящемся наступлении, и ополченцы успели подтянуть подкрепление.

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