В Египте ликвидировали 30 боевиков после теракта в мечети, сообщили СМИ

Рядом с местом теракта в мечети эр-Роуда неподалеку от города Эль-Ариш. 24 ноября 2017

Рядом с местом теракта в мечети эр-Роуда неподалеку от города Эль-Ариш. 24 ноября 2017

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Египта уничтожили 30 боевиков в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает Sky News Arabia.

Террористов ликвидировали в деревне Эр-Рисан в центральной части Синайского полуострова. Кроме того, египетская авиация уничтожила несколько автомобилей, задействованных в нападении на мечеть.

Отмечается, что силовики продолжают поиск опорных пунктов террористов.

Накануне боевики ворвались в мечеть на севере Синайского полуострова, взорвали бомбу, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей. По последним данным, погибли 235 человек, еще 130 получили ранения.