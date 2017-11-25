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Теракт на севере Синая был посланием каждому, считает египетский депутат

Сюжет:
Взрыв в мечети в Египте (53)
10:1025.11.2017
(обновлено: 11:05 25.11.2017)
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© AFP 2017Рядом с местом теракта в мечети эр-Роуда неподалеку от города Эль-Ариш. 24 ноября 2017Рядом с местом теракта в мечети эр-Роуда неподалеку от города Эль-Ариш. 24 ноября 2017
© AFP 2017

КАИР, 25 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Теракт в мечети на севере Синая во время пятничной молитвы — это тревожное послание каждому гражданину Египта, что терроризм добрался до мирных граждан, считает депутат египетского парламента Зейнаб Салем.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров назвал "псами ада" террористов, напавших на мечеть в Египте

В результате крупнейшего в истории Египта теракта на севере Синайского полуострова, по официальным данным, погибли 235 человек, 109 пострадали. В числе погибших и пострадавших много детей и стариков. Исламские экстремисты в Египте впервые напали на мечеть. Во время пятничной молитвы они подорвали взрывное устройство внутри мечети, а затем расстреливали выбегавших в панике из здания на улицу людей из автоматического оружия. Силы безопасности смогли нормализовать обстановку не сразу, нападавшие все это время обстреливали даже машины скорой помощи, приезжавшие на место трагедии, чтобы вывезти раненых.

"Здесь можно выделить несколько тревожных моментов. Но первый и самый важный — взрыв в мечети показывает, что террористы меняют цели. Впервые Египет столкнулся с нападением на мечеть. Это послание от террористических группировок, что они теперь атакуют и гражданское население, помимо армии и полиции. Это послание каждому египетскому гражданину, что терроризм совсем рядом, как никогда ранее. А то, что целью террористов стали безоружные молящиеся люди, — очень опасный прецедент, требующий анализа и адекватной реакции", — сказала египетский депутат в беседе с РИА Новости.

По ее словам, произошедшее показывает, что "у терроризма нет религии". "Ни одна религия не оправдывает убийства невинных", — подчеркнула парламентарий.

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© Ruptly
Террористы атаковали мечеть на Синае. Кадры с места ЧП

Депутат призвала всех задуматься о том, как обеспечить безопасность. "Все должны задуматься о безопасности. Каждый из нас должен участвовать в обеспечении безопасности, думать об этом серьезно. У каждой мечети, у каждой церкви, у каждого здания не поставишь солдат для охраны. Это неразумно", — пояснила она.

Парламентарий уверена, что и международному сообществу, ООН необходимо задуматься, "оправдано ли вводить эмбарго на поставки оружия, к примеру, властям Ливии, которые борются с терроризмом, и не вводить аналогичных запретов в отношении Катара, который неоднократно обвинялся в поддержке и вооружении террористических группировок". "Такие двойные стандарты в борьбе с терроризмом недопустимы и не способствуют этой борьбе, не ведут к искоренению терроризма в мире", — заключила Зейнаб Салем.

Теракт в Египте
© РИА Новости, Инфографика
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Теракт в Египте

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