В ДНР заявили, что ВСУ выпустили почти 70 мин по территории республики

Военнослужащий ДНР во время аттестации на право ношения голубого берета. Архивное фото

Военнослужащий ДНР во время аттестации на право ношения голубого берета. Архивное фото

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки выпустили почти 70 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По территории ДНР в нарушение Минских договоренностей, а также "школьного перемирия" применялось следующее вооружение. Горловское направление: Гаубицы 122 мм – один раз, 36 снарядов; минометы: 120 мм – один раз, 10 мин, 82 мм – один раз, 10 мин. Донецкое направление: минометы: 120 мм – один раз, одна мина, 82 мм – три раза, 12 мин; Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 617 единиц", — сказал он.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглась южная часть ДНР.

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