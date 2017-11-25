В ДНР заявили, что украинские силовики 25 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз за сутки нарушили режим прекращение огня в Донбассе, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В оперативном командовании добавили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков города Докучаевск повреждения получили три дома, сгорел автомобиль.

В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 17 раз открывали огонь по их позициям, ни один украинский военный не пострадал.

"За минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Более чем в половине случаев военнослужащие Вооруженных сил Украины давали противнику адекватный ответ. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских воинов за минувшие сутки нет", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

По сообщениям украинских силовиков, на Светлодарской дуге луганского направления их позиции были обстреляны из гранатометов, минометов, БМП и стрелкового оружия в районе Новолуганского и Лозового. На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия были обстреляны Авдеевка, шахта Бутовка и подступы к Березовой.

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