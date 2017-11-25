В Пакистане полиция задержала десятки человек в ходе протестов в Исламабаде

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих в столице страны Исламабад, задержаны десятки человек, сообщает телеканал Geo TV.

В столице Пакистана в течение нескольких дней проходят массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей изменить закон о выборах. В соответствии с этим законом кандидаты из числа мусульман обязаны были подписывать заявление, в котором подтверждали согласие с непреложностью исламского вероучения.

Как сообщает телеканал, в пятницу пакистанские власти выпустили последнее предупреждение о том, что демонстранты должны покинуть улицы. После отказа полиция начала операцию разгону протестующих.

Демонстранты бросали в военных камни, несколько человек получили ранения. В больницы было доставлено около 30 пострадавших, среди них 14 военных.

Как отмечает телеканал, протесты проходят в городе Карачи, а также в населенных пунктах Самбриал и в Сиалкотском районе пакистанской провинции Пенджаб.

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