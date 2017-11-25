В Бразилии 213 заключенным выдвинули обвинения после тюремного бунта

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Прокуратура бразильского штата Амазонас выдвинула обвинения против 213 заключенных по подозрению в причастности к бунту в тюрьме города Манаус, в результате которого погибли 60 человек, сообщает телеканал TV Amazonas.

"Обвинение раскрывает действия экстремального варварства со сценами ужаса и извращенности, которые не могут оставаться безнаказанными", — приводит телеканал слова прокурора Эдиналду Медейроса.

213 заключенных обвиняются в убийстве, участии в преступной организации и осквернении тел.

Бунт в тюрьме произошел 1 января вечером и продолжался более 17 часов. Его удалось подавить лишь на следующий день. У заключенных изъяли четыре пистолета, дробовик и импровизированное оружие. В результате тюремного восстания, в ходе которого произошел пожар, более 130 заключенным удалось бежать, 60 человек погибли. Глава общественной безопасности бразильского штата Амазонас Серджиу Фонтес назвал этот бунт "самой крупной резней тюремной системы".